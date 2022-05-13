Президент Федерації боксу України тепло обійнявся з росіянином на конгресі: скандальне відео
Джерело:фейсбук Олега Щербакова
Глава Федерації боксу України Володимир Продивус відвідав конгрес Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Український представник, попри війну з Росією, тепло обійнявся з ворогом.
Вляпався у скандал
Скандальний епізод стався у п'ятницю, 13 травня, на конгресі у Туреччині. Володимир Продивус отримав нагороду з рук росіянина Умара Кремльова.
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Все б нічого, якби він просто взяв диплом, але ж ні. Він потиснув руку представнику ворожої країни, посміхався та тепло привітався з росіянином. Склалось враження, що начебто Україна з Росією мирно живуть, немає ніякої війни, а наші народи є найкращими друзями.
Хто такий Володимир Продивус
- Володимир Продивус із 2008 року обіймає посаду президента Федерації боксу України.
- У 2012 році був обраний до Верховної Ради України від "Партії регіонів". Голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Тому його поведінка цілком логічна.
- 12 регіональних федерацій не погодились із підсумками звітно-виборчої конференції ФБУ. Асоціації вимагали перевиборів, адже вважали їх нечесними.
Цікаво, ще й те, що у цей день Федерація боксу України повідомила про смерть боксера та судді Олексія Купирєва. Чоловік загинув ще 8 березня під час обстрілів у власному будинку у блокадному Маріуполі.
Повний текст із публікаціїУ Маріуполі внаслідок ворожого обстрілу загинув талановитий боксер і суддя Олексій Купирєв.
За попередніми даними, Олексій Купирєв загинув восьмого березня у власній квартирі, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду.
"Олексій разом зі своєю родиною жив у багатоповерховому будинку. З початком війни родина Купирєвих переховувалась у підвалі, але одного дня щось змусило Олексія піднятися до своєї квартири. Саме тієї миті туди ж прилетів снаряд, що обірвав життя відповідальної та принципової людини…", – написав на своїй Facebook-сторінці відомий спортивний діяч Дмитро Єлисєєв.
Олексій Купирєв, як відомо, ставав чемпіоном Європи з боксу серед молоді, а, завершивши активні виступи на ринзі, розпочав суддівську кар'єру. Зокрема, він отримав суддівську ліцензію рівня 1 зірки IBA.
Федерація боксу України висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Спочивайте з миром, Олексіє Вікторовичу!