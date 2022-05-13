Президент Федерації боксу України тепло обійнявся з росіянином на конгресі: скандальне відео

Глава Федерації боксу України Володимир Продивус відвідав конгрес Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Український представник, попри війну з Росією, тепло обійнявся з ворогом.

Вляпався у скандал

Скандальний епізод стався у п'ятницю, 13 травня, на конгресі у Туреччині. Володимир Продивус отримав нагороду з рук росіянина Умара Кремльова.

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Все б нічого, якби він просто взяв диплом, але ж ні. Він потиснув руку представнику ворожої країни, посміхався та тепло привітався з росіянином. Склалось враження, що начебто Україна з Росією мирно живуть, немає ніякої війни, а наші народи є найкращими друзями.

Хто такий Володимир Продивус

Володимир Продивус із 2008 року обіймає посаду президента Федерації боксу України.

У 2012 році був обраний до Верховної Ради України від "Партії регіонів". Голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Тому його поведінка цілком логічна.

12 регіональних федерацій не погодились із підсумками звітно-виборчої конференції ФБУ. Асоціації вимагали перевиборів, адже вважали їх нечесними.

Цікаво, ще й те, що у цей день Федерація боксу України повідомила про смерть боксера та судді Олексія Купирєва. Чоловік загинув ще 8 березня під час обстрілів у власному будинку у блокадному Маріуполі.

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У Маріуполі внаслідок ворожого обстрілу загинув талановитий боксер і суддя Олексій Купирєв.

За попередніми даними, Олексій Купирєв загинув восьмого березня у власній квартирі, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду.

"Олексій разом зі своєю родиною жив у багатоповерховому будинку. З початком війни родина Купирєвих переховувалась у підвалі, але одного дня щось змусило Олексія піднятися до своєї квартири. Саме тієї миті туди ж прилетів снаряд, що обірвав життя відповідальної та принципової людини…", – написав на своїй Facebook-сторінці відомий спортивний діяч Дмитро Єлисєєв.

Олексій Купирєв, як відомо, ставав чемпіоном Європи з боксу серед молоді, а, завершивши активні виступи на ринзі, розпочав суддівську кар'єру. Зокрема, він отримав суддівську ліцензію рівня 1 зірки IBA.

Федерація боксу України висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Спочивайте з миром, Олексіє Вікторовичу!