Федерація біатлону України роз'яснила ситуацію з біатлоністкою, яка втекла в Росію

Президент ФБУ Іван Крулько відреагував на інформацію про повернення до збірної України Катерини Бех. Функціонер дав чітку відповідь щодо російських легіонерів.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, ніби Федерація біатлону України має намір повернути Катерину Бех до складу збірної. Про це, зокрема, розповів коментатор Суспільного Андрій Столярчук під час трансляції чемпіонату світу в Обергофі.

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Крулько: Легіонерів з Росії не запрошуємо

Президент ФБУ Іван Крулько прокоментував несподіваний інсайд про повернення Бех. За його словами, федерація не розглядає можливість залучення російських легіонерів, а буде робити ставку виключно на власних вихованців.

Моя позиція, як президента Федерації біатлону України, з цього приводу полягає в тому, що ми мусимо покладатися на розвиток українського біатлону чим я особисто і займаюсь. Росіян за їхні злочини проти України пробачити не можна. І я можу чітко сказати, що легіонерів з Росії, які можуть прагнути змінити громадянство на українське, ми не запрошуємо, і таких перемовин вести не будемо,

– запевнив президент ФБУ.

Крім того, Крулько зауважив, що з кожним українським біатлоністом буде проведена окрема розмова, в ході якої буде з'ясована позиція спортсмена щодо військової агресії. Проте звернення від Бех або іншого біатлоніста чи біатлоністки не було.

"Але що стосується громадян України, які мають український паспорт, отриманий рішенням Президента України, то щодо них діє Конституція України, яку ми порушувати не маємо права. Такі громадяни можуть звертатись до Федерації біатлону України або Міністерства молоді і спорту України, і кожне таке звернення ми зобов’язані розглядати. Але можу запевнити, що інформація, ніби хтось вже повернувся чи ось-ось повернеться до збірної України, є неправдою.

Більше того, мене особисто цікавитиме публічна позиція кожного українського спортсмена, який хоче виступати за збірну, стосовно його ставлення до країни-агресора. Якщо такий спортсмен хоче навіть просто розпочати розмову про виступ у збірній, він повинен чітко висловити свою позицію з цього приводу. І я хочу спростувати те, що нібито хтось зі спортсменів звертався до Федерації біатлону України з подібними проханнями. Жодного звернення від спортсмена чи спортсменки, які виступали чи хочуть виступати за Україну в майбутньому, в мене немає", – заявив Крулько.

Нагадаємо, Катерина Бех народилася в Хабаровському краї. У 2018 році вона отримала український паспорт. Тодішній президент ФБУ Володимир Бринзак пояснив отримання громадянства Бех "українським етнічним походженням". Втім, коли розпочалася війна, то Катерина забула про своє походження і втекла до Росії.

У ворожій державі вона отримала статус біженки і збирала документи по відновлення громадянства РФ. У серпні минулого року Бех була включена до складу збірної Московської області. Вторгнення Росії вона, звісно, не засудила.