Президент Дніпра-1 Береза оголосив про створення добровольчого батальйону

Президент Дніпра-1 Юрій Береза оголосив створення добровольчого батальйону на тлі вторгнення російських військ в Україну.

24 лютого вранці російські війська за підтримки військових Білорусі розв'язали бойові дії на українській території. У країні було запроваджено воєнний стан.

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"Я, командир полку Дніпро-1' Береза Юрій Миколайович, оголошую про створення добровольчого батальйону територіальної оборони 'Дніпро-1' для захисту міста Дніпро та Дніпропетровської області", – написав функціоне.

"Звертаюся до голови ОДА, голови військового комісаріату Дніпропетровської області з офіційним листом найближчим часом. Звертаюся до побратимів, місце збору вам відоме", – заявив Береза.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.