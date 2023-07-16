Бразильські пристрасті: президент Крузейро помстився арбітру, спокусивши його дружину

Президент Крузейро Серхіо Сантос Родрігес та арбітр Феліпе Ліма потрапили на головні шпальти таблоїдів. Все через любовний трикутник, якій міг стати сюжетом для бразильського серіалу.

Бразильський футбол гарантує пристрасті не лише на футбольному полі, але й поза ним. В одному з нічних клубів Бразилії зафіксували, як президент Крузейро Серхіо Сантос Родрігес фліртує з дружиною арбітра Феліпе Фернандеса Ліми.

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Помста арбітру по-бразильськи

На відео, яке потрапило в мережу, Родрігес танцює з жінкою, яка за словами місцевих журналістів, є Тасіаною Валім – дружиною футбольного арбітра Феліпе Фернандеса Ліми. Цікаво, що вона є віцепрезидентом Комісії з права та сім'ї.

Зазначається, що президент Крузейро теж одружений. У нього троє дітей, при чому найменшому лише два місяці.

Джерело зазначає, що причиною такого вчинку могла стати робота арбітра на фінальному матчі штату Мінейро у 2022 році. Тоді Крузейро поступився з рахунком 1:3 Атлетіко. Родрігес був вкрай незадоволений суддівством Ліми. І в такий спосіб помстився арбітру.

Цікаво, яку картку покаже президенту Крузейро суддя: червону чи жовту?

Президент Крузейро танціє з дружиною арбітра: дивіться відео

Нагадаємо, що власником Крузейро є легендарний Роналдо. Дворазовий чемпіон світу у квітні минулого року придбав 90 відсотків акцій клубу.