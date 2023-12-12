Хотів плюнути в обличчя: президент турецького клубу прокоментував свої дії під час побиття судді

У понеділок, 11 грудня, відбувся футбольний матч між Анкарагюджю та Різеспором у турецькій Суперлізі. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

Уже після фінального свистка відбулися події, які стали головним скандалом дня у футболі. Власник Анкарагюджю вибіг на поле та вдарив арбітра матчу, а люди, які були з ним поруч, почали добивати рефері ногами.

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Президент Анкарангюджю не погоджується зі звинуваченнями

Через це Федерація футболу Туреччини прийняла рішення призупинити чемпіонат. Правоохоронні органи займаються ідентифікацією всіх причетних до агресії, а також затримали головного винуватця інциденту.

Президент Анкарагюджю Фарук Коджа прокоментував події, що сталися. Він заявив, що не приймає висунуті звинувачення та заявив, що не хотів бити арбітра, а його метою було плюнути тому в обличчя:

Я розумію висунуте проти мене звинувачення. Я написав пояснення до прокуратури та правоохоронних органів з цього питання. Повторюю все дослівно. Я категорично не приймаю висунуте проти мене звинувачення. Цей інцидент виник через неправильні рішення та провокаційну поведінку арбітра. Моєю метою було словесно відреагувати на дії рефері та плюнути йому в обличчя. Але вийшов удар по обличчю...



Щоправда, ляпас, якого я дав, не може стати причиною перелому. Після того ляпаса рефері постояв секунд п'ять-десять, а потім упав на землю. Через хворобу серця мене одразу вивели з місця події. Про якісь інші події, крім цього, мені невідомо. Ось і все, що я можу сказати.

Зазначимо, що наразі невідомо, які санкції можуть загрожувати клубу та власнику Анкарагюджю, але ФФТ вимагає найжорсткішого покарання.