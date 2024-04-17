"Це її особисте бажання": стало відомо, чому відома українська біатлоністка призупинила кар'єру

Дар'я Блашко пропустить передолімпійський сезон-2024/25. Про причину повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Бронзова призерка чемпіонату світу 2021 з біатлону в жіночій естафеті Дар’я Блашко не увійшла до складу збірної України на наступний сезон.

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Крулько розповів про майбутнє Блашко

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько пояснив, чому 28-річна Дар’я Блашко вирішила призупинити кар'єру.

"Я вам скажу, що я мав з Дашею Блашко нещодавно зустріч, це було минулого тижня. Ми з нею мали досить тривалу розмову. Даша Блашко остаточне для себе рішення, я так думаю, ще прийме, але поки що на цей момент можу сказати, що в неї є бажання відпочити від біатлону. Це її особисте бажання.

Ми створили їй можливості й умови для тренування, але очевидно, що здоров’я… Спорт високих досягнень з одного боку тримає спортсменів у доброму здоров’ї, але травми накопичуються, які не дозволяють виступати на міжнародному рівні", – сказав Крулько.

Сезон 2024/25 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу у фінському Контіолагті, який відбудеться з 30 листопада по 8 грудня поточного року.