Повернувся додому: фани Севільї змусили Рамоса заплакати під час презентації – емоційні відео

Серхіо Рамос після 18 років перерви повертається на стадіон "Рамон Санчес Писхуан". Севілья та уболівальники клубу влаштували дуже теплий прийом своєму вихованцю.

Фани Севільї доволі неоднозначно прийняли факт повернення Серхіо Рамоса у клуб. Однак презентація зіркового захисника та вихованця команди минула не за порожніх трибун.

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Тепла презентація для зіркового захисника

Одразу декілька десятків уболівальників "червоно-білих" прийшли на стадіон, аби привітати Рамоса із поверненням додому. Шалений ажіотаж створив великі черги на входах стадіону та біля трибун.

Фанати Севільї привітали Рамоса: дивіться відео

Така презентація неабияк зворушила 37-річного футболіста, який не зміг стримати сліз. По відео видно, що Серхіо радий поверненню у рідний клуб. У новому-старому клубі іспанець виступатиме під звичним 4-м номером.

Рамоса презентували у Севільї: дивіться відео

Відео презентації Рамоса у Севільї

Четвірка переслідує Рамоса на його футбольному шляху. Захисник навіть 4-го вересня перейшов у Севілью із французького ПСЖ, за який він виступав із липня 2021-го (58 поєдинків – 6 м'ячів та 1 гольова передача).

У рідний клуб Серхіо повернувся у вигляді вільного агента.

Центрбек вже має за своєю спиною 49 зіграних матчів у футболці Севільї, у яких відзначився 3 голами. За першу команду Севільї іспанський футболіст почав виступати з липня 2004-го, а вже вкінці серпня 2005-го перейшов у Реал. Тепер Серхіо зможе покращити свою статистику у червоно-білій формі.

Таке повернення Рамоса є особливим не лише для Севільї. Багато фанатів будуть чекати на матч проти Реала, з який Серхіо провів цілих 671 поєдинок (101 гол і 40 асистів). Перший очний матч поєдинок буде 22 жовтня.

Новий-старий клуб Рамоса провально розпочав новий сезон Ла Ліги. У трьох турах команда не набрала жодного балу та йде останньою у таблиці. Вже 17 вересня Серхіо може провести свій перший матч після повернення у рідний клуб.