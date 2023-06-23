Чи зіграють Мудрик та Ванат проти Румунії: Ротань підготував сюрприз суперникам на Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань напередодні матчу 2-го туру проти Румунії відповів на питання ЗМІ. Українців очікує непростий поєдинок проти господарів турніру.

Підопічні Руслана Ротаня здобули впевнену перемогу над Хорватією (2:0) в стартовому матчі Євро-2023. Наступним суперником "синьо-жовтих" стане команда Румунії.

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Напередодні важливого матчу наставник української "молодіжки" Руслан Ротань провів пресконференцію, на якій відповів на питання журналістів.

Участь Мудрика та Ваната під питанням

Поєдинок з хорватами пропустили найдорожчий український футболіст Михайло Мудрик та динамівський бомбардир Владислав Ванат. Обидва гравця приїхали у табір збірної з ушкодженнями, а тому рішення про їхню участь буде прийматись після порад медиків.

Так, наразі мають проблеми Мудрик і Ванат, вони відновлюються. Їхня участь у грі під питанням, але все можливо. Увечері проконсультуємося з лікарями й фізіотерапевтами та приймемо рішення,

– сказав Ротань.

Які зміни відбудуться в матчі з румунами

Тренерський штаб збірної України розраховує на повну самовіддачу гравців та їхній характер. Це стане запорукою успішного результату.

Ми перш за все хочемо покращити свою гру, робимо все для того, щоб від матчу до матчу вдосконалюватися, віддаватися, працювати. Є ще й поняття характеру, який грає вагому роль. Погодні умови, футболістам буде важко у фізичному плані за такої температури, — також треба до цього готуватися. Сьогодні ввечері буде тренування, оцінимо стан кожного гравця. Якщо будуть зміни — завтра все побачите,

– запевнив Ротань.

Три команди в групі приблизно одного рівня

Руслан Ротань дав оцінку командам групи А. На думку тренера, українців очікує непростий матч з румунами.

Завтра буде перш за все інша гра, ніж та, що була з Хорватією. Не можна думати й аналізувати, що матч буде схожим. Збірна Румунії грала з Іспанією. Треба об’єктивно виділити збірну Іспанії, яка показує гарний футбол, протягом багатьох років грає практично в одній структурі, там зібрані дуже сильні виконавці. Хорватія, Україна, Румунія — приблизно одного рівня. Наша гра з хорватами була практично рівна. Завтра також не буде ситуації, коли хтось буде повністю володіти територіальною перевагою та домінувати. Буде дуже важкий матч, плюс погодні умови. Дві команди битимуться за результат, який потрібен їм обом,

– зауважив Ротань.

Нагадаємо, що в паралельному матчі групи А фаворити чемпіонату іспанці розгромили Румунію з рахунком 3:0. Після першого туру на рахунку Іспанії та України по 3 бали, у Хорватії та Румунії – 0.

Матч молодіжного Євро-2023 Румунія – Україна розпочнеться 24 червня о 19:00 (за київським часом).