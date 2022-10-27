Зіркові гості та підтримка ЗСУ: Київ побачив прем'єру стрічки "Нація футболу" – ексклюзивні фото

У середу, 26 жовтня, у столичному кінотеатрі "Планета Кіно Блокбастер" відбулась прем’єра документальної стрічки “Нація футболу” від режисера Володимира Мули (“ЮКІ”). Відвідати прем'єру прийшло чимало зірок спорту.

Серед гостей можна було побачити колишніх футболістів збірної України Володимира Єзерського, Владислава Ващука, Андрія Воробея, В'ячеслава Шевченка та інших, пише 24 канал.

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Андрій Воробей на прем'єрі "Нація футболу" / Фото Аліни Туришин



Прем'єра стрічки "Нація футболу" / Фото Аліна Туришин

Навіть повітряна тривога, яка відстрочила показ стрічки майже на дві години не змусила охочих та гостей покинути межі кінотеатру. За що отримали слова подяки від режисера фільму Володимира Мули.

"Я дякую кожному, хто попри на важкі реалії сьогодення таки дочекався показу та потрапив до кінозали. Завдяки кропітким старанням ЗСУ нам таки вдалося показати не лише кіно, а й вкотре довести, що нас не зламати. Дякую, хлопці, що підтримуєте нас! Ми, своєю чергою, обов’язково будемо підтримувати Вас! Слава Україні!", – зазначив режисер стрічки Володимир Мула.



Презентація фільму "Нація футболу" / Фото Аліна Туришин

Під час прем’єри "Нації футболу", Володимир Мула був удостоєний Подяки від Сил Спеціальних Операцій ЗСУ за підтримку та допомогу Українському війську.



Колишні футболісти збірної України на прем'єрі "Нація футболу" / Фото Аліни Туришин

Сценарист фільму Микола Васильков ексклюзивно для сайту 24 каналу розповів, що стрічка присвячена 30-річчю збірної України з футболу.

29 квітня 1992 року "синьо-жовті" провели свій перший в історії поєдинок проти Угорщини. Товариська зустріч відбулась в Ужгороді, та, на жаль, закінчилась поразкою України з рахунком 1:3.

Вирішили, що більше не можна відтягувати цей момент та зробити прем'єру. Це документально-художній фільм про хлопчика, який займається футболом. Наприкінці фільму він отримає пропозицію. Не хочу розповідати усе, люди самі все побачать. Як і чоловікам, так і дівчатам буде цікаво подивитись та пригадати усі пам'ятні моменти. У фільмі знялось чимало зірок: Андрій Шевченко, Олег Блохін, Артем Мілевський, Віктор Леоненко та усі інші, хто має стосунок до національної збірної,

– сказав Васильков.

Зйомки стрічки тривали близько двох років та відбувались в Україні (документальна частина) та на іншому континенті (ігрова частина).



Володимир Мула / Фото Аліни Туришин

Режисер стрічки "Нація футболу" Володимир Мула розповів, як завдяки зйомках фільмів допомагає ЗСУ.

З перших днів займаюсь волонтерством. Ще з проєкту "Юкі" їздив із прем'єрою у США, щоб зібрати кошти на необхідні речі. Ми починали з простих речей: аптечок та форми. Тепер це вже налагоджений процес, тому збираємо на пікапи. Особисто передаю їх військовим у частину. Випускаючи кіно у такий непростий час, це моя конвертація у допомогу ЗСУ. У фільмі є дві лінії – документальна та сюжетна. Власне зібрано 25 зірок футболу, які стали співавторами фільму, тому що вони класно розповідали про виклики, які були у збірній в ті чи інші часи,

– зізнався режисер фільму.

27 жовтня стартував показ стрічки "Нація футболу" на усіх великих екранах України.