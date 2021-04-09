Можна придбати квартиру: скільки футболісти збірної України заробили за вихід на Євро-2020

Вже цього літа збірна України зіграє на Євро-2020, яке було перенесено на рік через пандемію коронавірусу. Наша команда вдало пройшла відбір, посівши перше місце в групі.

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про преміальні, які гравці збірної України отримали за виконання завдання. За словами журналіста, ця сума становить приблизно 100 тисяч доларів на футболіста.

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"Розмір преміальних у збірній зараз визначає Андрій Шевченко. Раніше, коли був ще Олег Блохін і команда вийшла на чемпіонат світу, то було інакше. Тоді призові розподіляли Блохін і президент Федерації. Зараз тільки Шевченко визначає, хто і скільки отримає", – заявив він.

Я чув, що цифри коливалися від 50 тисяч доларів в Лізі націй до, звичайно, великих значень за успіх у відборі Євро-2020. Там уже від 100 тисяч доларів за вихід на Євро. Не за матч, звичайно. За весь відбір,

– сказав Денисов.

На Євро-2020 зіграє збірна України. У першому матчі "синьо-жовті" 13 червня в Амстердамі зіграють проти Нідерландів. Наступні два поєдинки України відбудуться у Бухаресті (Румунія) проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).



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