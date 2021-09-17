Представлено офіційний девіз зимових Олімпійських ігор 2022

Організаційний комітет зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні представив офіційний девіз майбутніх Ігор – "Разом заради спільного майбутнього" (Together for a Shared Future)

В оргкомітеті Пекіна-2022 відзначили, що слово "Разом" показує, як людство залишається сильним, постаючи перед труднощами. А також вказує на шлях їх подолання. "Для загального майбутнього" втілює бачення кращого життя і передає надію і впевненість.

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Девіз був обраний шляхом тривалого процесу, який тривав з травня по вересень 2020 року. Організатори спочатку відібрали 79 варіантів, з яких одинадцять потрапили у шорт-лист. Вже після цього експерти з різних галузей дали свою оцінку.

"Девіз відображає здатність Ігор долати глобальні виклики як спільнота зі спільним майбутнім для людства. Девіз демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності та бачення Олімпійського руху і мета досягнення єдності, миру і прогресу у всьому світі, а також бачення Паралімпійських ігор, особливо в створенні інклюзивного світу. Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ​​ситуації з пандемією Covid-19", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті оргкомітету.

Зимові Олімпійські ігри 2022 стартують в Пекіні 4 лютого 2022 року. Триватимуть вони до 20 лютого. 4 березня стартують зимові паралімпійські ігри, які триватимуть до 13 березня.