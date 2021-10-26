Представлено медалі зимової Олімпіади-2022: що вони символізують – фото

Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні вперше представили дизайн олімпійських та паралімпійських медалей. Медалі будуть вручати переможцям та призерам зимових Ігор у Пекіні.

Коробки для медалей з бамбука

На лицьовій стороні медалей вигравіюваний логотип п'яти олімпійських кілець. Довкола кілець повна назва зимової Олімпіади-2022 англійською мовою.

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На звороті медалі емблема Ігор та повна назва Олімпіади китайською мовою. Також ця сторона прикрашена кільцями, на яких розташовано 24 точки.

Це символізує зоряне небо та гармонію між людиною та природою.

Коробки для медалей виготовлені з бамбука. Це, на думку організаторів, підкреслює особливості китайської культури. Також в Оргкомітеті запевнили, що коробки з бабку відповідають концепції екологічних Олімпійських ігор.



Медалі Оліміади-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022



Медалі Оліміади-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022



Медалі Оліміади-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022

Також Оргкомітет представив відео, яке має допомогти вболівальникам зрозуміти концепцію дизайну медалей Ігор у Пекіні.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого 2022 року. Паралімпіада-2020 триватиме з 4 до 13 березня.