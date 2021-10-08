Правильно робить, – в Росії несподівано відреагували на втечу біатлоністки в Україну
Джерело:Metaratings.ru
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов відреагував на інформацію про можливу зміну громадянства російської біатлоністки Дарії Сідорової.
На літньому чемпіонаті України з біатлону в складі Закарпатської області виступала Дарія Сідорова. Як виявилося, в минулому вона була чемпіонкою Росії серед юніорів, а з травня 22-річна спортсменка тренується з нашою збірною "Б" і готується до Універсіади. Щоправда, вона ще не отримала українське громадянство.
До слова Біатлоністка з Росії Дар'я Сідорова виступатиме за збірну України
"Люди втікатимуть з Росії, поки біля керма будуть перебувати бездарні люди не тільки в біатлоні, а й інших галузях. І правильно робить Сідорова, що їде. Що вона тут отримає? Інтриги тільки і більше нічого. Від нас втікають тисячі, чому дивуватися? Напевно, поки останній не поїде, ніхто і пальцем не поворухне. Думаю, що це не остання втеча наших спортсменів", – сказав Тихонов.
Що відомо про Сідорову та виступи за Україну
- Сідорова – представниця Тюменьської області, що в Росії. Востаннє росіянка змагалася на міжнародних стартах у сезоні 2019/2020.
- У березні 2021 року Дарія змагалася на чемпіонаті Росії. Через два місяці Сідорова перебувала на зборах разом зі збірною України.
- На чемпіонаті України Сідорова виступила як представниця Закарпатської області. "Суспільне Спорт" інформує, що Сідорова відмовилася від коментаря під час чемпіонату України в Чернігові.
Сідорова поповнила російський легіон в Україні
Дарія – не перша представниця Росії у складі збірної України. У складі нашої команди ще п'ятеро ексросіянок – Катерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко та Надія Бєлкіна.
Також за Україну виступає колишня представниця Білорусі Дарія Блашко. Слід згадати, що жіночу збірну України з 2018 до 2019 року очолював росіянин Андрій Прокунін.