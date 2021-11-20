Перед дебютом на чолі Дженоа: правила життя Андрія Шевченка

Про погляди на життя Андрія Шевченка відомо не так уже й багато. Прочитавши автобіографічну книгу легендарного футболіста, ми дізналися чимало деталей його життя від нього самого.

Дороги таки привели до Генуї

У далекому 1999-му році, Андрій Шевченко якось вирішив відмовитися від допомоги друзів по Мілану, які зазвичай підвозили його на тренування у заміську тренувальну базу команди. Сів за кермо і вперше поїхав туди сам. Вже у дорозі отримав дзвінок від Резо Чохонелідзе. Футбольного функціонера, який тоді допомагав футболісту адаптовуватися до життя в новій країні.

– Андрію, ти ж приїдеш?

– Так, Резо.

– Прочитай мені найперший вказівник, який впаде в око, будь ласка.

– Гаразд. Тут велика зелена стрілка, над нею щось написано.

– Що, Андрію?

– Генуя.

Запала тиша (уривок із книги Андрія Шевченка та Алессандро Альчато "Шляхетна сила. Моє життя. Мій футбол")

Через 22 роки футболісту таки судилося опинитися в Генуї

На тренування Шевченко, хоч і спізнився, все ж потрапив. На щастя, до Генуї він тоді не доїхав, а зустрів по дорозі лише вказівник у сторону портового міста. Через 22 роки легендарному футболісту таки судилося опинитися в Генуї, де він у складі тамтешнього Дженоа розпочне клубну тренерську кар’єру.

У книзі Шевченка, написаній у співавторстві з журналістом Алессандро Альчато, чимало душевних історій, які до цього були невідомими. Спойлерити звісно не будемо. Але натомість ми зібрали трохи порцій поглядів легендарного футболіста, про які він розповів у своїй книзі. Деякі з них – цілком у дусі модного нині нон-фікшну. А деякі – просто цікаві життєві спостереження.



Андрій Шевченко / Фото Getty Images

"Мені не таланило"

Кожен відповідає за свій вибір самостійно.

Я випускав пару, б’ючи м’яч, а не людей.

У гурті ніхто не дає один одному підупасти духом. Всі набираються хоробрості. І, хоч на мить, лихі знову стають добрими. А добрі залишаються добрими.

Вирости – означає збагнути, де приховано кнопку reset.

Я збудував перед собою шлях, камінчик за камінчиком, згодом вистеливши його асфальтом, гол за голом. Бо на початку то була звичайнісінька ґрунтівка.

Мені не таланило. Ніколи. Бо на талан мають покладатися ті, хто не готується, як слід. Бо це паперовий меч для останнього вирішального бою.

Я одружився, граючи в гольф.



Андрій Шевченко – великий шанувальник гольфу / Фото Getty Images

І ще декілька правил із життя володаря "Золотого м'яча".

В Україні я грав, не дотримуючись жодних схем, але в Італії все було інакше. Мене завжди спонукав йти вперед змагальний дух, не покидаючи мене ні на мить, хай яким видом спорту я займався.

У мене ніколи не було уповноваженої особи зі спортивних питань, адже мені подобалося вести перемовини про моє майбутнє із клубом особисто, без посередників. Дивлячись в очі співрозмовникові, не через третіх осіб.

Мене ніколи не охоплює паніка: за вкрай складних обставин я підвищую рівень концентрації.

У батьківстві є чудова річ: треба покладатися на потреби нової істоти, а не свої власні, як раніше. Починаєш жити, відштовхуючись від геть іншого відправного пункту.

Я завжди був терплячий до болю. Отримував травми, навіть не помічаючи цього.

Кохання – це відповісти одне дному "так", усією душею цього прагнучи, аж поки не втілиться в життя, а те, як все відбувається – то вже дрібниці.



Андрій Шевченко з дружиною Крістен Пазік / Фото Getty Images

"Невдача – це уникати щось робити"

У моєму професійному житті траплялися злети і падіння, але у ньому ніколи не було місця для страху невдачі.

Марко Матерацці намагався мене спровокувати, залякуючи, говорячи гидоту про мою щелепу. Утім він гадки не мав, що я знався на таких Матерацці, бо ж надивився на них ще в підлітковому віці в Україні.

Я ніколи не належав до людей, які пасуть задніх перед складнощами. Я завжди переглядав записи ігор, в яких грав, намагаючись побачити, де схибив, і завдяки цьому збагнути, як виправити свої помилки.

Треба сміливо йти назустріч тому, що пропонує тобі життя. Невдача – це уникати щось робити, відмовлятися від того, щоб спробувати. А для того, щоб спробувати, треба слушно обирати мить. Я вірю в долю, і мою було приховано всередині м’яча.