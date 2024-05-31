Аут ногами та безлімітні заміни: у футболі планують запровадити п'ять нових правил

В Нідерландах вирішили урізноманітнити найпопулярнішу гру у світі. Місцева федерація відправила до ФІФА та ІФАБ п'ять пропозицій щодо нових правил футболу.

Найближчим часом офіційні правила гри у футбол можуть зазнати серйозних змін. Федерація футболу Нідерландів висунула п'ять цікавих пропозицій з цього питання.

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Генеральний секретар організації Гейс Де Йонг надіслав ідеї до ФІФА, а також ІФАБ, яка займається формуванням правил. Головними пропозиціями нідерландців є наступні пункти:

Введення аутів за допомогою ніг Під час штрафного удару гравець може робити пас сам собі Кількість замін у матчі необмежена Тимчасові вилучення на 5-10 хвилин замість жовтих карток Чистий ігровий час – два тайми по 30 хвилин із зупинкою таймера, коли м'яч не в полі

ФІФА та ІФАБ вже ознайомлені із пропозиціями та вивчають кожен із пунктів. Перші два пункти вже тестувались у Нідерландах на юнацькому рівні.

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Крім того, у серпні цього року в Ейндховені має пройти товариський турнір Otten Innovation Cup за участю ПСВ. Саме у цьому змаганні організатори планують застосувати всі п'ять нових правил від нідерландської федерації футболу.