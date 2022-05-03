Працюйте, а частину грошей віддавайте, – гравець Маріуполя про пекло в окупованому Бердянську

Колишній опорник футбольного клубу Маріуполь Микита Петерман розповів про ситуацію у Бердянську. В окупованому місті живе його родина.

Петерман: Роботи немає, життя завмерло

Микита Петерман вже з перших слів назвав ситуацію в окупованому місті складною. Місцеві жителі залишились без роботи, після 24 лютого їх життя фактично зупинилось.

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За словами футболіста, загарбники пропонують місцевим продовжувати працювати, але частину заробітку віддавати їм. Росія посадила у крісла керівних посад "своїх людей", яких навіть складно назвати людьми.

Роботи немає, життя завмерло. Окупанти кажуть, мовляв, працюйте, а частину грошей віддавайте нам. Нав'язали свою "владу" незрозумілу. Не знаю чи це правда, але я чув, що на одну з керівних посад призначили якогось педофіла чи "зека",

– розповів Петерман.

Цікаво, що цю інформацію вже підтвердив радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка. За його словами, Олександр Сауленко є колаборантом, який відсидів тюремний термін за статтею про педофілію.

На захопленій окупантами території залишається проживати сім'я Микити. Його рідні розповідають, що росіяни доставляють місцевим гуманітарну допомогу, але від неї родина колишнього футболіста Маріуполя відмовилась.

"Деякі мешканці приходять і навіть беруть ці подачки"

Від неї відмовляються усі українці, які ненавидять росіян. Однак є і такі, які приймають ці подачки від "хороших рускіх", серед таких навіть є молодь. Петерман зізнався, що не розуміє таких людей, які беруть гуманітарку з рук ворогів, які щодня вбивають мирне населення України.

"Окупанти начебто видають якусь гуманітарну допомогу. Мої батьки туди не ходять. Усі нормальні люди ненавидять росіян. Однак деякі мешканці приходять і навіть беруть ці подачки. Серед них є і молодь. Не дивуюся пенсіонерам, але ж не людині, яка може заробити гроші своїми руками. Брати їжу в окупантів? Не знаю, як мінімум, це дуже дивно", – додав Петерман.

Хто такий Микита Петерман