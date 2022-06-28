Працював з найкращими гравцями України: у бою окупантами загинув тренер з тенісу Васильчишин

Український тренер з тенісу Кирило Васильчишин загинув на війні із російськими окупантами. Подробиці загибелі не відомі.

Вічна пам'ять герою

Про загибель фахівця повідомив тренер Дмитро Бричек. Ймовірно, що Кирило Васильчишин, воював під Бахмутом.

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Кі Сеіч був одним з моїх наставників в юності. Вічна пам’ять, – зазначив Бричек.



Захищаючи Україну загинув тренер з тенісу / Скриншот

Український тенісист Олександр Долгополов зазначив, що Васильчишин працював з ним у дитинстві.

Сьогодні дізнався про смерть Кирила, він допомагав батькові тренувати нашу групу та мене у дитинстві. Я знаю не дуже багато тенісистів, які безпосередньо в боях зараз. Не вірю у деякі дивнощі, але велика ймовірність, що він загинув під Бахмутом і саме у цей час, ми з Сергієм Стаховським були у тому самому місці,

– написав Долгополов у своєму інстаграмі.



Васильчишин ймовірно загинув під Бахмутом / Скриншот

Стаховський та Долгополов привезли допомогу військовим у Бахмут

Тенісисти Сергій Стаховський та Олександр Долгополов активно допомагають українським військовим.

Вони повернулись в Україну після 24 лютого. Спортсмени зайнялись волонтерством та навіть взяли до рук зброю.

Цього разу спортсмени особисто з'їздили на фронт, щоб завезти допомогу для українських захисників. Долгополов та Стаховський відвідали Бахмут, що у Донецькій області, який після обстрілів окупантів перетворився в одну суцільну руїну.

Екстенісисти виклали відео з дороги та безпосередньо передової у своїх сторінках в інстаграмі.

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