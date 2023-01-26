Поза межами здорового глузду: Росія та Білорусь отримали запрошення на участь в Азійських іграх

Російські та білоруські спортсмени можуть взяти участь у міжнародних змаганнях, які відбудуться за межами їх "загниваючої страни". Олімпійський комітет Азії зробив ворожим країнам привабливу пропозицію.

Олімпійський комітет Азії залюбки прийме на своїх турнірах спортсменів із Росії та Білорусі. Атлети цих ворожих країн, попри війну, можуть вийти на міжнародну спортивну арену.

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