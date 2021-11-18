Поїхали ми звідси йо**, – російський тренер провів нецензурну пресконференцію за 14 секунд

Колишній футболіст київського Динамо, московського Спартака та збірної Росії, а нині головний тренер хабаровського СКА Сергій Юран давно відомий своїм крутим норовом. І ось тренер знову потрапив у скандал.

Після поразки в СКА в чемпіонаті ФНЛ від Краснодара 2 спеціаліст не дуже радий був спілкуватися з журналістами.

До слова Тренера Баварії роздратували питання журналістів щодо невакцинованих гравців у клубі

"Давай. Задавайте питання, чи поїхали ми звідси йо**. Коментарі? Для того щоб вигравати, (потрібно) забивати свої б** купу моментів б** і не пропускати такі дитячі помилки. Дякую", – сказав Юран на пресконференції.

Що відомо про Юрана та СКА

Після 23-х турів СКА-Хабаровськ посідає четверте місце в турнірній таблиці, поступаючись сімома очками лідеру і всього на два пункти відстаючи від другого місця, що гарантує пряму путівку до елітного дивізіону.

Сергій Юран став відомим завдяки виступам за київське Динамо, португальські Порту та Бенфіку, а також московський Спартак. Юран – один із небагатьох футболістів, які зіграли за три різні збірні – СРСР, СНД та Росії.

Відео пресконференції Юрана