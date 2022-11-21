Європейські команди не гратимуть з пов'язками OneLove: причини рішення

Європейські збірні відмовились грати з пов'язками OneLove на ЧС-2022 у Катарі. Франція, Англія, Німеччина, Нідерланди та ще 3 європейські збірні планували, що пов'язки їхніх капітанів будуть у такому форматі.

Ці 7 збірних опублікували спільну заяву, де мотивували своє рішення. Вони повідомили, що FIFA чітко сказала, що накладе спортивні санкції на гравців з такими пов'язками. Тобто, вони одразу ж гратимуть з жовтою карткою. Зрозуміло, що ще один "гірчичник" призведе до вилучення.

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Пов'язки OneLove

Пов’язки багато хто сприйняв як символічний протест проти законів країни-господаря чемпіонату світу з футболу Катару, де гомосексуалізм є незаконним.

Як національні федерації ми не можемо поставити наших гравців у положення, коли вони можуть зіткнутися зі спортивними санкціями, включаючи жовті картки, тому ми попросили капітанів не намагатися носити нарукавні пов’язки під час ігор чемпіонату світу з футболу,

– заявили федерації.

Пріоритет для збірних – перемоги

У заяві нідерландської федерації мовиться про те, що для національних збірних на турнірі пріоритетом є перемоги в матчах. Там не хочуть, аби капітан починав поєдинок із жовтої картки.

Рішення, прийняте в понеділок, демонструє політичну ситуацію навколо першого чемпіонату світу з футболу на Близькому Сході. Після того, як у 2010 році Катар отримав право на проведення чемпіонату світу з футболу, роками критикували його ставлення до низькооплачуваних трудових мігрантів, а також криміналізацію ЛГБТ.