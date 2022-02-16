Повторити успіх: як Абраменко 4 роки тому здобув історичне золото зимових Олімпіад – відео
У середу, 16 лютого, на Олімпіаді-2022 відбудеться змагання з фристайлу у чоловічій акробатиці, в якій візьмуть участь двоє українців. Це Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.
І якщо для Окіпнюка Олімпіада у Пекіні – перша у кар'єрі, то для Абраменка нинішні Ігри вже п'яті. І саме він приніс Україні історичну золоту медаль на Олімпійських іграх-2018, повідомляє 24 канал.
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Як здобувалася історична медаль
Тоді єдиним конкурентом Олександра до останнього залишався Цзя Цзуньян, який стрибав схожий елемент.
Цзуньян виконав стрибок блискуче, але гірше приземлився – судді за приземлення поставили йому 8 балів, а Абраменку – 8,2. Цей момент і став вирішальним у боротьбі за золото. Китаєць набрав 128,05 бала та став срібним призером, Абраменко – олімпійський чемпіон.
Відео "золотого" виступу Абраменка
За словами самого Олександра, нинішня Олімпіада – остання у його кар'єрі.
"На п'яту Олімпіаду ще з'їжджу і все. Дорога молодим, мені вже важко їм складати конкуренцію. Сенс тоді мучити себе?", – сказав Абраменко.Зверніть увагу! Фінал чоловічої акробатики заплановано на 16 лютого о 13:00 за Києвом.