Повинні проходити Швецію, а то нас знищать наші ж журналісти, – Пятов про матч Євро-2020

Збірна України 29 червня зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Голкіпер Андрій Пятов поспілкувався з журналістами.

Очікування перед грою

Досвідчений голкіпер не зіграв ще жодного поєдинку на чемпіонаті Європи-2020. Однак авторитет Андрія Пятова допомагає команді навіть за межами футбольного поля. Воротар поділився очікуваннями від наступної гри проти шведів.

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На думку футболіста, Швеція не буде фаворитом цього протистояння. В 1/8 фіналу не грають прохідні команди, усі викладаються на 100%.

Не можна говорити про шанси. На папері хтось фаворит, а хтось – ні. Команди віддають всі сили,

– сказав голкіпер.

Напередодні матчу українська збірна відпрацьовує пенальті. Команда повинна бути готова до будь-якого розвитку подій у грі. Пятов не став розкривати секрет, хто найкращий пенальтист у збірній України. Андрій вирішив не відкривати усіх карт перед суперником.

Розуміємо, як нам доля подарувала цей шанс. Ми сприймаємо відповідальність. Ми повинні проходити Швецію, іншого варіанту немає. Ми повинні показати, що нам дали шанс і ми повинні бути готові до нього або тоді нас можуть знищити наші ж журналісти. Ми готуємося до гри, готові морально, фізично і психологічно. Я думаю, буде все добре,

– розповів Пятов.

Українці не зможуть підтримати команду у Глазго

Після зустрічі з Австрією між футболістами та тренерським штабом була чоловіча розмова. Багато хлопців висловили свою думку. Тепер усі сподіваються, що команда підкріпить свої слова діями на футбольному полі.

Українські уболівальники не зможуть відвідати матч проти Швеції, який відбудеться у Глазго. Підтримки з трибун не буде вистачати наших футболістам.

Україна та Швеція можуть розраховувати на підтримку фанатів , які подорожують з країн так званої "зеленої зони". Для них немає вимоги 10-денної самоізоляції. Також гру зможуть відвідати українці та шведи, які вже перебувають у Великій Британії.

Я за те, щоб було більше підтримки. З Австрією не був заповнений увесь стадіон, але я не уявляю, якби не було обмежень – наших б уболівальників було 3/4 стадіону. Сподіваюся вони будуть з нами в душі і не перестають вірити нас. А ми зобов'язані проходити далі,

– підсумував гравець.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться 29 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.