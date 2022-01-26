Повертаюсь до збірної України, – Мілевський зіграє на чемпіонаті Європи з міні-футболу

Не встиг Артем Мілевський закінчити кар'єру футболіста, як знову представлятиме честь збірної України. Цього разу ексгравець Динамо буде брати участь на Євро з міні-футболу.

Несподіване рішення

Хорошою звісткою Артем Мілевський поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Колишній футболіст став амбасадором міні-футболу України.

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Майстри, я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: "Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи". Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я амбасадор Федерації міні-футболу України!,

– написав Артем.

Мілевський: Подобалося грати на обмеженій ділянці

Мілевський відіграв у футболці збірної України з футболу 50 матчів, у яких забив 8 голів.

Ексдинамівець зізнався, що йому завжди подобався цей вид футболу. Тому тепер Артему випала чудова нагода. Мілевський виступатиме за збірну країни на чемпіонаті Європи. Змагання відбудуться у Кошице (Словаччина).

Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м'яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, що відбудеться у червні на полях Кошице!,

– додав колишній футболіст.

Легендарний нападник Динамо та Федерація мініфутболу України заінтригувала усім вибором складу національної команди: "Вдвічі приємніше зіграти з кимось із вас! Про всі подробиці дізнавайтеся незабаром, стежте за моїми оновленнями".