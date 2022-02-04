Повернули з дубля: конфлікту між лідером атаки Зорі та клубом більше немає

Владислав Кочергін та Зоря владнали усі негаразди, які були між сторонами. Футболіст полетить на другі збори з луганським клубом.

Знайшли спільну мову

У суботу, 5 лютого, луганська Зоря відлітає на другий тренувальний збір у Туреччину. У команді Віктора Скрипника поповнення. Разом із командою полетить один із лідерів Владислав Кочергін.

До речі Одного із лідерів Зорі повернули з дубля: гравець хотів покинути клуб, але його покарали

За інформацією видання, конфлікт між футболістом та луганським клубом вичерпаний. Додамо, що другий збір триватиме з 5-го по 17-те лютого.

Що було між Кочергіном та Зорею

Кочергіну надійшла пропозиція про продовження контракту з луганським клубом. На що правий півзахисник відповів відмовою. Навіть покращені умови не привабили гравця.

Контракт Кочергіна з Зорею розрахований до кінця червня 2022 року.

Така відповідь не сподобалась босам команди, тому Владислав був переведений у дубль. Після чого футболіст пропустив частину осіннього сезону та перший тренувальний збір у Туреччині.

Востаннє Кочергін виходив на футбольне поле в офіційному матчі ще 3 жовтня в УПЛ проти Десни. У тій зустрічі Владислав відзначився асистом.

Наразі невідомо, чи погодився Кочергін на новий контракт Зорі.