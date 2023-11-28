Підручний розповів, коли повернеться на Кубок світу

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустив старт сезону на рівні Кубка світу через травму. Однак незабаром він доєднається до основної команди.

В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро розповів, коли повернеться до виступів на рівні Кубка світу. За його словами, він приєднається до команди вже в Австрії.

Дивіться також "Все йде за планом": інтерв'ю з Підручним про відновлення, заборону фтору та спортивні санкції

Коли Підручний повернеться на Кубок світу

Підручний пропустив старт сезону через перелом руки. Він травмувався 18 серпня, напередодні літнього чемпіонату світу.

За словами біатлоніста, наразі він вже приступив до повноцінних тренувань, де може повністю виконувати навантаження на руку. Дмитро перебуває в австрійському Обертілаху, де тренується разом з юніорською командою. Очікується, що він доєднається до команди на другому етапі.

А коли зможете доєднатися до збірної? До виступів на Кубку світу?

– За планом, я маю доєднатися до команди 4 грудня на другий етап Кубка світу в Гохфільцені.

Як минув для українця сезон-2022/2023