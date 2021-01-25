Потужний дебют Леня не допоміг Вашингтону уникнути поразки в НБА: відео

У ніч з 24 на 25 січня Вашингтон на виїзді зазнав 9-ї поразки у новому сезоні в НБА. Олексій Лень провів чудовий дебют за гостей.
Вашингтон провів черговий матч у регулярному чемпіонаті НБА. У цьому поєдинку команді Олексія Леня, яку він лише нещодавно поповнив, не вдалось уникнути поразки від Сан-Антоніо – 121:101. пише 24 канал.
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Лише у стартовій чверті команді українця вдалось перемогти – 23:26. Всі наступні залишились за господарями зустрічі – 25:21, 37:30 та 36:24.
Лень у дебютному матчі за Вашингтон провів на майданчику 20 хвилин та 40 секунд. За цей час баскетболіст набрав 11 очок (4-6 з гри, 1-2 триочкові, 2-4 штрафні), зробив 5 підбирань, 1 перехоплення та 1 підбирання. Також Лень запам'ятався 1-ю втратою та 1-м фолом.
Ця поразка стала для команди українця вже 9-ю у новому сезоні. Зараз Вашингтон перебуває на передостанньому 14 місці у Східній конференції. Гірший результат показує лише Детройт, де виступає інший баскетболіст з України Святослав Михайлюк.
Сан-Антоніо – Вашингтон відеоогляд