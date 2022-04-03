Потужна підтримка Норвегії: Екхофф прокоментувала пост Підручного, де він розкритикував Фуркадів

Український біатлоніст Дмитро Підручний звернувся до братів Фуркадів, які виступають проти відсторонення російських спортсменів. Спортсмен вказав напрямок французам.

Екхофф: Це найсильніший пост в інстаграмі

Відома норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф прокоментувала допис Дмитра. Вона підтримала біатлоніста та засудила російську агресію.

Читайте також У напрямку "русского корабля": Підручний відповів Фуркаду, який заступився за спортсменів Росії

Це найсильніший пост в інстаграмі, який я будь-коли бачила. Це дуже важливо, що ти ділишся цим. Це повний сюр, що таке коїться і люди гинуть у цій йо**ній війні,

– написала норвежка.

З чого розпочався конфлікт