Що хотіли, те і мають: російські спортсмени можуть підпасти під часткову мобілізацію

У середу, 21 вересня, владімір путін виступив із звернення та оголосив часткову мобілізацію у росії. Призвати збираються 300 тисяч резервістів, але не усі росіяни в захваті від такого рішення кремлівського очільника.

Замість змагань у бій

Під цю часткову мобілізацію можуть потрапити представники російського спорту. Чимало з них є військовозобов'язаними. Про це у пропагандистській пресі розповіла у минулому олімпійська чемпіонка з ковзанярського бігу, а тепер депутатка російської держдуми свєтлана журова.

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Міністерство оборони росії формувати списки з людей, яким потрібно буде виконати свій державний борт перед країною.

"Поки що не знаю навіть. Це міноборони формуватиме – хто...Але переважно спортсмени в офіцерських званнях, якщо вони в ЦСКА чи Динамо були", – сказала журова.

Хто проходив через спортроти, мали військові спеціальності, отже, найімовірніше потрапляють у часткову мобілізацію,

– заявила депутатка.

Через часткову мобілізацію біля кордонів із Грузією та Фінляндією утворились шалені черги. росіяни, які бились у груди і називали себе патріотами, бояться та хочуть втекти за кордон, а вірніше туди, де їх ще впускають.

Після 24 лютого російський спорт та спортсмени впали у вигрібну яму, з якої вже ніколи не підійметься. Асоціації різних видів спорту відсторонили атлетів ворожої країни від міжнародних змагань. Тому росіянам доводиться виступати лише в рідній країні. Одними з останніх на змагання виступали російські дзюдоїсти, але вже й представники Федерації дзюдо нарешті зняли "рожеві окуляри" у відношенні до країни-окупанта.

Нещодавно стало відомо, що росію усунули від відбору чемпіонату Європи-2024 з футболу. Відтак бан для російських команд продовжується щонайменше до 2024 року.