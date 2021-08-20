Постраждав чемпіон: українець Вакулко забив у Лізі конференцій

Рига 19 серпня приймала Лінкольн Ред Імпс у першому матчі плей-офф Ліги конференцій. Українець Юрій Вакулко став автором єдиного голу господарів.

Вакулко рятівник Риги

Український хавбек розпочав матч на лавці для запасних. Перший тайм команди завершили із "сухими" нулями на табло.

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Юрій Вакулко з'явився на полі на полі на 58-й хвилині, а вже через три хвилини записав своє прізвище на табло. Хавбек відкрив рахунок у зустрічі та вивів Ригу вперед.

Для Вакулка цей матч став вже 5-м у цьому сезон в Лізі Конференцій. У його активі 2 голи та один асист Також провів одну гру у чемпіонаті Латвії.

Однак втримати мінімальну перемогу господарям не вдалось. Чемпіон Гібралтару завдяки удару Карралеро зрівняв цифри на табло та поставив крапку у матчі.

У підсумку – 1:1 результативна нічия. Матч-відповідь між командами відбудеться 26 серпня у Гібралтарі.