Послав Монзуль на полі: УАФ визначила покарання для футболіста Дніпра-1

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Пихальонок дискваліфікований на два матчі. Таке покарання хавбеку було винесено Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ.

Півзахисник був вилучений у матчі 4-го туру УПЛ проти Десни (1:2) за нецензурні висловлювання на адресу судді матчу Катерини Монзуль.

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"Так, я може бути в чомусь винен, але якщо за кожен мат і емоції давати червоні картки, то з кожної команди буде видалятися по 4-5 чоловік за гру. Футбол – це емоції", – сказав Пихальонок після матчу.

Відео вилучення Пихальонка за нецензурні слова на адресу Монзуль

Які матчі пропустить футболіст