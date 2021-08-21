Послав Монзуль на полі: УАФ визначила покарання для футболіста Дніпра-1
21 серпня 2021 , 11:52Читать новость на русском
Джерело:СК Дніпро-1
Півзахисник Дніпра-1 Олександр Пихальонок дискваліфікований на два матчі. Таке покарання хавбеку було винесено Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ.
Півзахисник був вилучений у матчі 4-го туру УПЛ проти Десни (1:2) за нецензурні висловлювання на адресу судді матчу Катерини Монзуль.
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"Так, я може бути в чомусь винен, але якщо за кожен мат і емоції давати червоні картки, то з кожної команди буде видалятися по 4-5 чоловік за гру. Футбол – це емоції", – сказав Пихальонок після матчу.
Відео вилучення Пихальонка за нецензурні слова на адресу Монзуль
Які матчі пропустить футболіст
- Півзахисник, таким чином, пропустить зустрічі з Рухом і Металістом 1925. Він зможе вийти на поле вже після перерви в чемпіонаті, який настане через матчі збірних.
- Пихаленок зіграв 3 матчі в поточному сезоні УПЛ і забив 1 гол. Дніпро-1 займає 5 місце в таблиці чемпіонату України.