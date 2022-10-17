Послала слідом за російським кораблем: Ястремську змушують зіграти зі скандальною росіянкою

Організатори тенісного турніру в Руані потрапили в скандал через запланований матч українських сестер Даяни та Іванни Ястремських проти росіянок Анастасії Гасанової та Анастасії Комардіної.

Російські тенісистки уникали питання щодо війни проти України. Саме через це організатори міжнародних турнірів мали хибну думку, що вони виступають проти неї. Тому і дозволяли участь російських тенісистів.

Та виявилося, що російські тенісисти нічим не кращі за звичайних жителів Росії. І теж підтримують війну проти України. Це на власному прикладі підтвердила Анастасія Гасанова, яка просто опублікувала відео, де підтримала війну проти України, використавши чималу кількість російських фейків.

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І тепер саме проти Гасанової мають зіграти українські тенісистка Даяна та Іванна Ястремські на турнірі в Руані. Правда українок така ситуація не влаштовує.

При цьому виявилося, що спочатку організатори турніру не дали wild card для участі сестер Ястремських. А за 10 хвилин до кінця реєстрації погодилися дати їм місце в основній сітці турніру. Але зіграти саме проти росіянок.

"Я хочу підійти до директора турніру і показати відео з її заявами. На мій погляд, її взагалі мають дискваліфікувати після таких слів. Вона фактично підтримує і виправдовує вторгнення в Україну, розповідаючи про те, що її утискали за російську мову в Одесі. Це повна брехня. Я живу все своє життя в Одесі, у нашому місті переважна більшість розмовляє російською мовою і з цим ні в кого ніколи не було проблем. Це цілковита брехня і нісенітниця, сказана для того, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", – відреагувала на це Даяна Ястремська.

Однак поки цей матч і далі серед запланованих – на вівторок, 18 жовтня.

Ястремська відправила Гасанову вслід за російським кораблем

При цьому Ястремська перед тим особисто поговорила з Гасановою щодо її висловлювань. Але конструктивної розмови не вийшло.

"Ми зустрілися з нею в роздягальні минулого тижня в Клуж-Напоці. Мої враження... та в мене просто немає слів. Це ненормально. Я показала їй це відео і запитала: "Ти справді так вважаєш?". Вона відповіла, що так, це її позиція. Мовляв, у неї накипіло, що їй було шкода загиблих людей у Криму і що українці з цього сміялися. Я відповіла, що українці раділи тільки тому, що пошкодили незаконний міст, яким постійно їздять танки та ракети, щоб продовжувати нас вбивати, і спитала, чи не шкода їй наших дітей, які загинули в Маріуполі, Бучі, Харкові... Після чого запропонувала їй піти слідом за російським кораблем, бо розмовляти там не було про що", – розповіла Даяна Ястремська.