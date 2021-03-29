Пор'є назвав дату третього бою з МакГрегором

Легковаговик UFC Дастін Пор'є назвав дату третього поєдинку проти ексчемпіона промоушена в двох дивізіонах Конора МакГрегора.

Пор'є в соціальних мережах натякнув, що переговори про третій бій з ірландцем МакГрегором близькі до завершення, і опублікував імовірну дату поєдинку.

Дивіться також В UFC підтвердили дату третього бою МакГрегор – Пор'є

"10 липня", – говорить пост Пор'є в твітері.

Що відомо про протистояння Пор'є – МакГрегор

У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, Макгрегор нокаутував Пор'є в першому раунді. У другому поєдинку, який пройшов в січні 2021 року американець нокаутував ірландця в другому раунді.

На рахунку 32-річного Пор'є 34 бої в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 27 перемог і зазнав шість поразок. У його ровесника МакГрегора 22 перемоги і п'ять поразок.

Що стосується вакантного титулу, то за нього поборються Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер, поєдинок відбудеться в травні 2021 року.