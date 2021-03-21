У Португалії голкіпер відзначився божевільним голом майже зі 100 метрів: відео

Джерело:24 канал
У суботу, 20 березня, Варзім приймав Мафру у рамках 25 туру другого дивізіону Португалії. Матч запам'ятався шаленим голом голкіпера господарів з власного штрафного.
Другий дивізіон Португалії не є надто видовищним чемпіонатом. Однак цей гол голкіпера зможе позмагатись за звання найкращого пострілу року з провідними футболістами світу.
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Перша частина гри завершилась мінімальною перевагою господарів 1:0. Голом відзначився Нелсон Агра. Другий гол у зустрічі був забити на початку другої частини гри.
Воротар Вазіра Рікардо Нуньїш отримав м'яч у власному штрафному майданчику та вибив м'яч далеко у напрямку нападників команди. М'яч пролетів над усіма футболістами, вдарився об газон та залетів за комірець голкіперу Мафри, який на декілька метрів вийшов з воріт.
На обличчі Рікардо була здивованість після такого класного пострілу. На радощах голкіпер побіг святкувати гол із запасними футболістами команди. Його постріл поставив яскраву крапку у поєдинку – 2:0.
Відео шаленого голу голкіпера