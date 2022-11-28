Дубль Фернандеша забезпечив вихід Португалії до плей-оф ЧС-2022: відеоогляд матчу

В останньому матчі другого туру групового етапу в групі Н ЧС-2022 зустрічалися збірні Португалії та Уругваю. Команда Роналду здобула впевнену перемогу в ключовому протистоянні квартету.

Португалія – Уругвай 2:0

Гол: Фернандеш, 54, 90+3 (пен.)

На головній арені Мундіалю-2022 "Лусаїл Айконік" відбувся поєдинок фаворитів групи Н – збірних Португалії та Уругваю. Перемога в цьому матчі гарантувала підопічним Сантуша вихід до плей-оф. Для "селесте", щоб продовжити виступи на ЧС-2022, потрібно було, як мінімум, не програти португальцям.

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Перший тайм зустрічі проходив за тотальної переваги збірної Португалії. За такого розкладу південноамериканці могли розраховувати лише на швидкі контратаки.

Цей план тренерского штабу уругвайців міг спрацювати на 32-й хвилині першого тайму. Хавбек "селесте" Родріго Бентанкур вибіг на побачення з голкіпером португальців, але Діогу Кошта зіграв бездоганно.

Наприкінці першої половини гри прикру травму отримав захисник збірної Португалії Нуну Мендеш. Тож Сантуш вимушений був випустити Рафаеля Геррейро.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Бенефіс Фернандеша

На початку другого тайму португальці відкрили рахунок у матчі. Сталося це за безпосередньої участі лідера збірної Кріштіану Роналду. Бруну Фернандеш зробив навіс у штрафний майданчик на свого колишнього одноклубника, але м'яч не торкнувшись голови форварда залетів у ворота Уругваю.

Найреальніший шанс повернути інтригу в матчі "селесте" втратили на 75-й хвилині. Максимільяно Гомес сильно пробив в один дотик з межі штрафного майданчика, але м'яч влучив у праву стійку!

Непогану нагоду забити мав Луїс Суарес, який вийшов на заміну. Однак м'яч після його удару пролетів поруч зі стійкою.

Всі питання про переможця зняв гол Фернандеша, який він забив з одинадцятиметрового на третій компенсованій хвилині. Виконання пенальті португалець перетворив на справжню виставу. Півзахисник підбіг до м'яча, зупинився, дочекався поки Серхіо Рочет почав рухатись і з позначки відправив сферу в лівий нижній кут воріт.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Португалії з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Португалія – Уругвай

Португальці гарантували собі вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Уругвай ще не втратив шанси продовжити виступи на Мундіалі, але для цього потрібно перемагати Гану.