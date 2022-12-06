Португалія розгромила Швейцарію у фантастичному матчі 1/8 фіналу ЧС-2022: відео всіх голів

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі був зіграний матч 1/8 фіналу між збірними Португалії та Швейцарії. Підопічні Сантуша без особливих проблем переграли "нейтралів" і вийшли до чвертьфіналу.

Португалія – Швейцарія 6:1

Голи: Рамуш, 17, 51, 68, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 – Аканджи, 58

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш радикально поставився до примх Кріштіану Роналду і залишив головну зірку "червоно-зелених" на лавці для запасних. Втім, як показав матч, у португальців є ким замінити свого найкращого бомбардира.

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Місце центрфорварда Сантуш довірив 21-річному гравцю Бенфіки Гонсалу Рамушу і не помилився. Вже на 17-й хвилині зустрічі молодий нападник отримав пас від Жоао Фелікса і неймовірним ударом вгатив м'яч у ліву дев'ятку. Голкіпер "нейтралів" був безсилий допомогти своїй команді.

Відео першого голу Рамуша

На 33-й хвилині ветеран збірної Португалії Пепе подвоїв перевагу. Бруну Фернандеш виконав подачу із кутового, на яку відгукнувся 39-річний захисник і головою відправив м'яч у лівий кут воріт.

Відео голу Пепе

За рахунку 2:0 суперники пішли на перерву. Свій голепад португальці продовжили в другій 45-хвилинці.

Протягом 10 стартових хвилин другого тайму "червоно-зелені" забили двічі. Спочатку Гонсалу Рамуш записав на свій рахунок дубль. А за кілька хвилин Рафаель Геррейру забив четвертий гол у ворота "нейтралів".

Другий гол Рамуша

Невеликою розслабленістю португальців миттєво скористались швейцарці. На 58-й хвилині Мануель Аканджі "розмочив" рахунок у матчі, відзначившись після розіграшу кутового.

Проте вже через дев'ять хвилин герой матчу Рамуш зробив перший хет-трик на чемпіонаті, ефектно відправивши м'яч у сітку воріт.

Лише коли результат було зроблено, на полі з'явився Кріштіану Роналду. Проте довершив розгром "нейтралів" не він, а Рафаель Леау. Саме вінгер Мілану зробив рахунок на табло 6:1.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Португалії з рахунком 6:1. Швейцарія покидає Мундіаль на стадії 1/8 фіналу. А підопічні Сантуша у чвертьфіналі зустрінуться із сенсаційною збірною Марокко.

Відеоогляд матчу Португалія – Швейцарія