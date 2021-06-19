Німеччина перевернула гру з Португалією за 4 хвилини завдяки двом голам: відео

Збірна Німеччини здійснила камбек у поєдинку Євро-2020 проти Португалії. Німецькі футболісти відзначилися двома голами за 4 хвилини.

Німеччина пропустила гол на 15 хвилині після точного удару Кріштіану Роналду. Однак під завісу першого тайму Німеччина не тільки відігралася, але й вийшла вперед.

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Камбек Німеччини

На 35 хвилині гри Кімміх завантажив м'яч у штрафний та прострілив на Хаверца. Кай замкнув силовий простріл та зрівняв рахунок. М'яч записали на захисника португальців Діаша.

Відео голу Хаверца



Через 4 хвилини Німеччина вже була попереду. Мюллером з другої спроби навісив у штрафний на Хаверц, який пробив. Патрісіу відбив м'яч, після чого Кімміх знову прострілив у штрафний і м'яч у власні ворота спрямував Геррейру.

Відео автоголу Геррейру