Німеччина яскраво розбила Португалію у найрезультативнішому матчі на Євро-2020: відео

Збірні Португалії та Німеччини зустрілися 19 червня у центральному матчі другого туру Євро-2020. Яскраву перемогу в рамках групи F здобули німецькі футболісти.

Португалія – Німеччина 2:4

Голи: Роналду, 15, Жота, 67 – Діаш, 35 (авт), Геррейру, 39 (авт), Хаверц, 51, Госенс, 60

Дивіться також Угорщина приголомшила Францію на Євро-2020, але Грізманн врятував французів від ганьби: відео

Потужний старт німців і гол Роналду

Німеччина агресивно розпочала поєдинок з Португалією, адже зобов'язана перемагати після поразки Франції. Уже на старті гри німці відзначилися голом, однак з офсайда.

На 10 хвилині Німеччину вперед мав виводити Хаверц, який пробив з-за меж штрафного. Але м'яч після його удару відбив Патрісіу. Через 2 хвилини на ударній позиції був Тоні Кроос. Гравця Реала на ударну позицію вивів Госеснс, та м'яч відбив оборонець.

Тиск німців не завадив Португалії відкрити рахунок у грі. Португальці вибігли в контратаку: Сілва віддав у штрафний на Жоту, який віддав пас на Роналду. Кріштіану переправив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Роналду

Камбек Німеччини

Німеччина не відмовилася від тиску й була винагороджена на 35 хвилині. Кімміх завантажив м'яч у штрафний та прострілив на Хаверца. Кай замкнув силовий простріл та зрівняв рахунок. М'яч записали на захисника португальців Діаша.

Відео автоголу Діаша

Через 4 хвилини Німеччина вже була попереду. Цього разу атака німців пройшла через лівий фланг. Госенс обігрався з Мюллером, який з другої спроби навісив у штрафний. Там м'яч обробив Хаверц та пробив. Патрісіу відбив м'яч, після чого Кімміх знову прострілив у штрафний і м'яч у власні ворота спрямував Геррейру.

Відео автоголу Геррейру



Під завісу тайму Німеччина ще двічі загрожувала португальцям, але після ударів Госенса та Гнабрі на висоті був Патрісіу!

Побиття чемпіонів Європи

Після перерви німецька збірна збільшила свою перевагу. Знову участь в атаці взяв нестримний Госенс. Захисник Аталанти прострілив на Хаверца, який переправив м'яч у ворота – 1:3!

Відео голу Хаверца

Збірна Німеччини не зупинилася на трьох голах і на 60 хвилині збільшила свою перевагу. Атака німців пройшла правим флангом: Кімміх навісив у штрафний, де Госенс пробив головою. Патрісіу не зміг виручити партнерів.

Зауважимо, що Госенс взяв участь у всіх гольових атаках Німеччини!

Відео голу Госенса

Після четвертого голу Португалія не склала зброю та відіграла один м'яч. Гол у ворота Німеччини прийшов після стандарту: Роналду зберіг м'яч на дальній стійці та віддав м'яч на Жоту. Той відзначився у порожніх воротах.

Відео голу Жоти

Після другого голу Німеччина на емоціях побігла відіграватися та затискала Німеччину у штрафному. На 78 хвилині чемпіони Європи були близькі, щоб відігратися. Санчеш завдав скаженої сили удару, але Ноєра та всю Німеччину влаштувала стійка.

Німеччина, яка перейшла на гру другим номером, мала свій шанс у контратаці. На 83 хвилині підопічні Йоахіма Льова вибігли в контратаку, яку неточним, але гострим ударом завершив Горецка.

У підсумку Німеччина відстояла перевагу та здобула першу перемогу на Євро-2020!