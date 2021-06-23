Три пенальті та дублі Бензема і Роналду: Португалія та Франція розійшлися миром – відео

У середу, 23 червня, Португалія приймала Францію у вирішальному матчі групового етапу Євро-2020. Матч в Будапешті завершився результативною нічиєю.

Португалія – Франція 2:2

Голи: Роналду, 31 (пен.), 60 (пен.) – Бензема, 45 (пен.), 47

До слова Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Головні фаворити Євро-2020 французи до цього матчу забили всього один гол на турнірі. Втім, цього команді Дідьє Дешама вистачило, щоб уже забезпечити собі вихід до 1/8 фіналу. У другому турі континентальної першості відбулася, мабуть, головна на даний момент сенсація: збірна Угорщини зуміла зіграти внічию з "гальськими півнями".

Португалія мала в своєму активі три очки і також перебувала в кроці від виходу до плей-офф. Нагадаємо, саме ці суперники зустрічалися у фіналі Євро-2016, і тоді португальці в овертаймі вирвали перемогу.

Три пенальті – три голи

Перший небезпечний момент французи стоврили на 16-й хвилині. Мбаппе отримав розрізну передачу з глибини й вийшов віч-на-віч з Патрісіу, одразу ж пробивши з-за меж штрафного – Руй врятував Португалію.

За 10 хвилин пенальті у ворота Франції призначив Матео Лаос. Португалія заробила штрафний, на подачу з якого полетіли Данілу Перрейра та Льоріс – в подальшому зіткненні опорник "селесао" отримав кулаком у скроню від голкіпера.

Роналду з 11-тиметрової позначки точно пробив в лівий кут, а Льоріс впав у протилежний.

Відео першого голу Роналду

Португальці зрівняли рахунок наприкінці першого тайму. І тепер пенальті у ворота Португалії. Мбаппе відгукнувся на шикарне закидання від Погба й впав після зіткнення з Семеду бік-о-бік. Матео Лаос навіть не збирається дивитись повтор, одразу ж показавши – Нелсон кулаком штовхав Кіліана.

Бензема з 11-тиметрової позначки пробив у лівий кут. Патрісіу не вгадав.

Відео голу першого Бензема

Одразу після перерви Франція вийшла вперед. Погба виконав шикарне закидання за спину Діашу на Бензема, а той, уникнувши офсайду, вийшов віч-на-віч з Патрісіу. Після цього Карім пробив у дальній кут – 1:2.

Відео другого голу Бензема

Португальці знову відігралися завдяки пенальті. Роналду наздогнав м'яч на лівому краю штрафного й спробував прокинути його повз Кунде, а Жюль підіграв собі руками.

У підсумку, сам Кріштіану переграв воротаря і забив другий гол.

Відео другого голу Роналду

На 68-й хвилині божевільний момент втратила Франція – Погба стрільнув здалеку, і Патрісіу в стрибку перевів м'яч у штангу. Грізманн добивав з гострого кута, і знову Патрісіу зреагував.

Наприкінці матчу арбітр ледь не поставив четвертий пенальті. Але VAR не показав порушення з боку Португалії.

Таким чином, Франція з 5 очками перемогла у Групі F та вийшла у плей-офф турніру. Португалія з 4 балами посіла 3 місце та також вийшла у наступну стадію.

Португалія – Франція відеоогляд