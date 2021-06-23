Збірні Португалії та Франції, які зустрілися у фіналі Євро-2016, 23 червня проведуть вирішальний матч групи F на Євро-2020. Де дивитися центральний матч 3-го туру Євро – читайте далі в новині.

Португалія – Франція: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Португалія та Франція зустрінуться в угорському Будапешті на "Пушкаш Арені". Поєдинок розпочнеться о 22:00.

До теми Повторення фіналу: прогноз на топ-матч Євро-2020 Португалія – Франція

В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Переглянути поєдинок Португалія – Франція можна буде на двох каналах.

У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 2" та ТРК "Україна". На обох каналах трансляції зі стадіону розпочнеться о 22:00.

Перед фіналом Євро-2016 в активі збірної Франції було 10 поспіль перемог над португальцями. Загальна статистика французів у матчах з Португалією – 18 перемог, 1 нічия та 6 поразок.

Франція вже вийшла в 1/8 фіналу і займе перше місце в разі перемоги, або якщо доб'ється нічиєї, а Німеччина не обіграє Угорщину. Якщо Франція програє, а Угорщина переможе, доля другого місця в групі буде вирішуватися за різницею забитих і пропущених м'ячів.

Португалія вийде в 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Португалія займе перше місце в групі, якщо переможе, а німці втратять очки. Португальці займуть останнє місце в групі, якщо програють разом з Німеччиною.