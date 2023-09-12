16-річний португалець зазіхнув на гол Мессі, "пошивши у дурні" 6 суперників: космічне відео

Неймовірної краси голи забивають не лише на дорослому рівні. Матч юнацьких збірних (U-17) Португалії та Марокко запам'ятався великою кількістю м'ячів, а один із них був шаленим.

Аж шість голів побачили прихильники юнацького футболу. Щоправда, усі вони були забиті у ворота африканської збірної – 6:0 на користь португальців.

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Новий Мессі чи Марадона?

Шостий гол у зустрічі був забитий на останній 90-й хвилині. Цього взяття воріт варто було так довго чекати. Його автором став Джовані Кенда, який після цього матчу точно потрапив під приціл європейських грандів. А Спортинг вміє класно та вчасно продавати своїх вихованців.

Кенда протягнув м'яч із власної частини поля до штрафного суперника. Шість опікунів не змогли нічого вдіяти проти дриблінгу та швидкості Джовані, який у свої 16 років вже майже повторив голи легендарних аргентинців – Ліонеля Мессі та Дієго Марадони.

Відео космічного голу Джовані Кенда

Його гол поставив крапку у товариському матчі на користь португальської збірної.

Якщо Кенда буде далі показувати такий футбол, то його дебют у першій команді збірної Португалії та Спортинга буде лише питанням часу. Схоже, що на футбольному полі зароджується нова зірка сучасного футболу.

Відзначимо, що правий вінгер у липні 2019-го перейшов із академії Бенфіки у Спортинг. Кенд приєднався до команди U-17 лісабонського клубу влітку 2022-го.