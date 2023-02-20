Загадковий маєток: Роналду придбав нове житло у Саудівський Аравії – фото

Зірковий португалець Кріштіану Роналду придбав будинок у Саудівській Аравії. Схоже на те, що новачок Аль-Насра планує надовго затриматися на Близькому Сході.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду повністю освоївся у новому клубі. Португалець повернув гольову чуття, забивши 4 голи у одному з матчів чемпіонату. Втім, не лише ігрові моменти приносять задоволення CR7.

Читайте також Суперник не потиснув руку Роналду після асисту Кріштіану з офсайда: відео моменту

Набридло жити у готелі

Нещодавно Роналду придбав нове житло для своєї сім'ї. Раніше капітан збірної Португалії проживав у елітному готелі-хмарочосі, де орендував 17 кімнат за 300 тисяч євро на місяць. Проте він вирішив оселитися в Саудівській Аравії надовго і знайшов новий маєток, куди переїхав разом зі п'ятьма дітьми та коханою Джорджіною.

Роналду з донькою Беллою Есмеральдою / instagram.com/georginagio

Провідати свого сина і онуків приїхала мати Роналду Долорес Авейро. Вона поділилася світлинами з нового помешкання зірки світового футболу.

Вже з моїм хлопчиком,

– підписала фото зі старшим сином Роналду.

Мама Роналду разом із його старшим сином / instagram.com/doloresaveiroofficial

Поки невідомо, де саме живе Роналду. Новий будинок знаходиться в ексклюзивному комплексі з найвищим рівнем безпеки для нього та його сім'ї та легким доступом до магазинів, ресторанів, спортзалів та інших зручностей.

За чутками, він розглядав житло в районі Аль-Нахіль, де знаходяться найкращі школи, а також чудова інфраструктура.

Кріштіану Роналду вже зіграв 5 матчів за Аль-Наср, у яких відзначився 5 голами і 2 асистами. Нагадаємо, що Крішті перебрався у нову для себе країну 1 січня 2023 року, перейшовши із англійського Манчестер Юнайтед.