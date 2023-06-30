Українці нарозхват: європейський гранд зацікавлений у трансфері захисника збірної України

Португальський Порту націлився на молодого українського таланта. Клуб впевнений, що футболіст здатен прогресувати.

Костянтин Вівчаренко опинився на радарах європейського гранду. Молодий захисник демонструє класний футбол на юнацькому Євро-2023.

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Беруть поки гарячі

Скаути португальського колективу спостерігають за молодим лефтбеком на молодіжному чемпіонаті Європи. Український захисник – основний гравець команди Руслана Ротаня, яка є одним із головних претендентів на титул юнацького Євро. Представники "драконів" залишились побаченим, до того ж у Порту впевнені, що Вівчаренко здатен і надалі прогресувати. Проте інтерес до Костянтина у Португалії пов'язаний із клубними кадровими проблемами.

Все через те, що основний лівий захисник Венделл показує досить посередню гру після свого приходу з німецького Байєра. Проте на заміні португальський колектив має Заїду Санусі, проте на ситуації він наряд вплине. Доля переходу Вівчаренка залежатиме від рішення Венделла, оскільки той має оприділитись чи захоче він надалі виступати за "драконів". Проте у Констянтина є свій туз у рукаві, оскільки він нещодавно підписав контракт з агенцією CSM Sport & Entertainment, яка має зв'язки у Португалії та Франції.

Вівчаренко у Динамо

Лівий захисник дебютував за першу команду киян у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче, де вийшов на заміну на 106-й хвилині додаткового часу замість Владислава Дубінчака та віддав гольову передачу на Олександра Караваєва, завдяки чому команда перемогла з рахунком 2:1 і пройшла до наступного етапу.

Уже у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ Вівчаренко вперше відзначився на дорослому рівні у грі проти австрійського Штурму. Констянтин з'явився на полі на 71-ійй хвилині, за рахунку 1:0 на користь команди з Граца. Проте на 97-ій хвилині Костянтин прийняв пас від Віктора Циганкова в штрафному майданчику та влучно пробив по воротах, зрівнявши рахунок і вивівши Динамо вперед у двоматчевому протистоянні.

Вівчаренко провів свій перший матч в Українській Прем'єр-лізі у домашньому поєдинку 4-го туру проти Львова, вийшовши у стартовому складі. Загалом Констянтин провів за киян 32 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

Вівчаренко перше зацікавив Порту ще минулого літа, коли Динамо протистояло Бенфіці у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді київський колектив пролетів повз найпрестижніший європейський турнір, поступившись "орлам" 5:0 за підсумками двох матчів, та відправився у Лігу Європи.