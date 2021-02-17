Ювентус сенсаційно програв Порту у матчі Ліги чемпіонів: відео

17 лютого Порту та Ювентус зіграли перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Ештадіу ду Драгау" завершився сенсаційною перемогою господарів – 2:1.

Порту – Ювентус 2:1

Гол: Таремі, 2, Марега, 46 – К'єза, 83

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До першого матчу в рамках плей-офф Ліги чемпіонів обидва клуби підходили не в найкращому стані духу.

Ювентус після ряду непоганих ігор несподівано поступився Наполі – 0:1. Ну а підопічні Сержіу Консейсау в своєму чемпіонаті грають відверто як для себе невдало – в п'яти останніх зустрічах лише одна перемога і 4 нічийних результати. При цьому відрив від лідируючого Спортинга вже 10 очок.

Господарі поля шокували гостей одразу після стартового свистка. Фантастичну помилку допустив Бентанкур – віддав всліпу на Щесни і Таремі в падінні і відкрив рахунок – 1:0.

Відео голу Таремі

На 22-й хвилині Ювентус ледь не отримав другий м'яч у свої ворота. Щесни просто подарував м'яч Олівейрі в правому фланзі атаки Порту своєю неточною передачею, але під удар Сержіу тут же ліг захисник.

На початку другого тайму Ювентус знову пропустив. Знову пройшли лічені секунди і знову м'яч у воротах Юве. Марега встиг у правого кута чужий воротарської прийняти передачу від Манафи з правого флангу, після чого пробив під ближню штангу.

Відео голу Мареги

Ювентусу вдалося відквитати один гол на 83-й хвилині. Простріл Рабіо з лівого флангу штрафної на дальню її сторону був завершений ударом в дотик від К'єзи в лівий верхній кут. Однак, цей м'яч не врятував "стару синьйору" від поразки на виїзді.

У підсумку, Ювентус зазнав сенсаційної поразки і тепер змушений відіграватися у себе вдома. Матч-відповідь в Турині запланований на 9 березня.

Порту – Ювентус відеоогляд