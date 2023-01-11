Грошові апетити: європейський гранд відмовився від трансферу Циганкова через забаганки гравця
Джерело:O Jogo
Віктор Циганков хоче перейти у новий клуб на хороших для себе умова. Та не кожна команда готова задовільнити побажання вінгера Динамо.
Португальський Порту не зацікавлений у трансфері вінгера Динамо Віктора Циганкова. Український футболіст шукатиме клуб, який зможе задовільнити його грошові апетити.
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Вимоги українця
Не дивлячись на знижену ціну на Віктора Циганкова, португальський колектив не боротиметься за гравця. Також "драконів" навіть не прибавлює варіант забрати футболіста задарма влітку. Циганков бажає отримувати у новому клубі близько трьох мільйонів євро на рік. Цей критерій один із головних факторів підбирання потенційного клубу українцем. Хто зможе задовільнити Циганкова, той і отримає гравця.
Ситуація Циганкова
- Циганков відмовився продовжувати контракт з Динамо, оскільки бачить себе у іншому клубі. Угода з гравцем розрахована до літа 2023-го. Раніше повідомлялось, що вінгер покине Динамо до кінця січня.
- Гравцем цікавився нідерландський ПСВ, що шукає заміну Коді Гакпо, який нещодавно перейшов у Ліверпуль.
- Тепер пішли слухи, що Циганковим цікавиться середняк бельгійської ліги та декілька клубів топ-ліг, які не борються за чемпіонство.