Грошові апетити: європейський гранд відмовився від трансферу Циганкова через забаганки гравця

Віктор Циганков хоче перейти у новий клуб на хороших для себе умова. Та не кожна команда готова задовільнити побажання вінгера Динамо.

Португальський Порту не зацікавлений у трансфері вінгера Динамо Віктора Циганкова. Український футболіст шукатиме клуб, який зможе задовільнити його грошові апетити.

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Вимоги українця

Не дивлячись на знижену ціну на Віктора Циганкова, португальський колектив не боротиметься за гравця. Також "драконів" навіть не прибавлює варіант забрати футболіста задарма влітку. Циганков бажає отримувати у новому клубі близько трьох мільйонів євро на рік. Цей критерій один із головних факторів підбирання потенційного клубу українцем. Хто зможе задовільнити Циганкова, той і отримає гравця.

Ситуація Циганкова