Барселона з труднощами обіграла Порту перед двома зустрічами із Шахтарем у Лізі чемпіонів: відео

В іншому матчі групи "Н" Барселона гостювала на полі Порту у рамках 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Каталонці мінімально обіграли господарів.

Порту – Барселона 0:1

Гол: Торрес, 45+1

Хоч Барселона підійшла до цього матчу у статусі фаворита, але перший гострий момент був саме біля їх воріт. Еусьтакіо намагався вразити нижній кут воріт, але тер Штеген був на місці, повідомляє 24 Канал.

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Вже через декілька на газоні у штрафному майданчику каталонців опинився Таремі. Господарі поля сигналізували про фол з боку суперника. Але суддя був невблаганний, відхиливши усі апеляції футболістів Порту. Навіть тиск трибун не подіяв на головного арбітра матчу – без пенальті.

Барселона відповіла дуже гострим ударом від Фелікса, який активно розпочав поєдинок. Однак із його ударом впорався Кошта. Класний сейв видав голкіпер Порту.

Далі у першому таймі був цілий зорепад жовтих карток. Одразу троє футболістів за короткий період побачили перед собою жовте світло.

Здавалось, що перші 45 хвилин закінчаться нульовою мировою. Але на першій компенсованій до поєдинку хвилині Торрес покарав Порту за помилку та відкрив рахунок у матчі на користь Барселони – 0:1.

Гості із Каталонії з мінімальною перевагою у рахунку пішли на 15-хвилинний відпочинок.

Не встигли усі уболівальники зайняти свої місця на трибунах, як їх улюбленці могли забивати. М'яч після потужного удару Маріу пролетів поруч із володіннями тер Штегена.

У другому таймі господарі знову знайшли моменти, аби вимагати у рефері пенальті після падіння Пепе. Суддя знову не повівся на провокації португальського клубу та своїм рішенням показав, що все було у межах правил.

Не дотиснули іспанців

За дві хвилини німецький голкіпер Барселони двічі рятував команду від пропущеного голу. Спершу тер Штеген впорався із ударом Венделла, а вже у наступній атаці показав дива майстерності після пострілу Таремі.

Голкіпер Барселони був одним із найкращих на футбольному полі.

По ходу другого тайму могли господарі зрівнювати рахунок, якби суддя не змінив свого рішення. Арбітр призначив пенальті через відкриту гру рукою у Канселу, але після перегляду ВАР скасовує дане рішення.

Ще через певний час Таремі ударом через себе прошивав тер Штегена, але цього разу лайнсмен угледів офсайд на користь іспанців. А міг бути найкращий гол не лише другого туру.

Велика кількість жовтих карток вилилась у вилучення Хаві.