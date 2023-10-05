Вундеркінд Барселони пропустить гру проти Шахтаря в ЛЧ, Левандовський під питанням

У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024 Барселона ледь не загубила очки у виїзному матчі проти Порту. Каталонці здобули перемогу, але закінчили гру із кадровими проблемами.

Ще у першому таймі поєдинок Порту – Барселона достроково закінчився для польського форварда "блаугранас" Роберта Левандовського. Нападник отримав ушкодження у боротьбі із Давидом Кармою.

Детальніше про гру Барселона з труднощами обіграла Порту перед двома зустрічами із Шахтарем у Лізі чемпіонів: відео

Непотрібне вилучення "блаугранас"

Замість травмованого Левандовського на поле вийшов Ферран Торрес, який наприкінці першого тайму став автором єдиного та переможного голу у поєдинку Ліги чемпіонів.

Ймовірно, травма Роберта не є серйозною та такою, яка змусить його пропустити найближчі зустрічі Барси.

Вже у компенсований до матчу час Гаві отримав для себе другу жовту картку та залишив Барселону у меншості. Через це вилучення 19-річний півзахисник не зіграє проти Шахтаря у третьому турі групового розіграшу ЛЧ.

Відзначимо, що каталонський клуб мінімально обіграв на виїзді Порту та здобув максимальні 6 балів у двох турах групового розіграшу. Барселона одноосібно очолила групу. В іншому матчі групи "Н" Шахтар закамбечив у грі проти Антверпена 2:3.

Попереду у Барселони одразу дві зустрічі поспіль проти "гірників" в ЛЧ. Спершу 25 жовтня команда Хаві прийме український колектив, а вже 7 листопада будуть гостювати на полі Шахтаря у німецькому Гамбурзі.

У поточному сезоні Левандовський провів вже 10 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти. Гаві теж взяв участь у 10 поєдинках каталонців – 2 м'ячі та одна результативна передача.