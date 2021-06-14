У порівнянні з українцями виглядаємо боягузливо, – росіяни про матчі України та Росії на Євро

Збірна України та Росії провели перші матчі на Євро-2020. Обидві команди програли, але з різними результатами. У Росії ж залишилися розчарованими грою своєї команди, особливо після матчу збірної України.

Першим свій матч на Євро-2020 зіграла збірна Росії. Росіяни без шансів програли збірній Бельгії, пропустивши три голи і не забивши жодного.

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Натомість українці зіграли проти збірної Нідерландів. Наша команда теж програла, і теж пропустила три голи. Але зуміла забити. При цьому після того, як рахунок був 2:0 на користь нідерландців, українці здійснили камбек – Ярмоленко та Яремчук з різницею в чотири хвилини забили двічі. Але згодом наша команда таки пропустила та програла.

У Росії після цих матчів залишилися розчарованими результатами своєї команди на фоні гри збірної України. І у своїх порівняннях відзначають, що українці б перемогли в очній зустрічі.

"Збірна України краще підібрана, вона молодша і швидша. Подивіться рівень гри Шевченко і Черчесова свого часу. Хіба можна їх порівняти? Звідси починаються і всі інші причини. Та й футбол у них розвивається більш динамічно. У них хлопці більш жорсткі і бойові. А у нас хто в ліс, хто по дрова. Більш-менш молодий хлопець виходить, а всі починають його хвалити. У підсумку він виходить і об**рається більше, ніж кінь. Так що, у них збірна сильніша і цікавіша", – переконаний колишній президент футбольного клубу Спартак Андрій Червиченко.

"Мені сподобалася збірна України: висока культура пасу, мало помилок, борються до кінця. Виглядають набагато цікавіше збірної Росії. Найголовніше – українці не бояться. А у наших вічно тремтіння в колінах. Особливо це помітно по першому пропущеному голу. В українців психологія сильніша. Коли вони починають боротися, вони не панікують. А у нас починається смикання. Ви можете уявити, що наші відіграють два м'ячі у Бельгії? Навіть якщо це і станеться, то там такий автобус вишикується. А українці не здалися, навіть коли зрівняли рахунок, вони думали про перемогу. Можливо, за це вони і поплатилися. Але краще програти так як вони, ніж безвольно влетіти в три м'ячі від Бельгії", – відзначив Валерій Барінов.

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Спортивний коментатор Дмитро Губернієв, підбиваючи підсумки перших матчів Євро-2020, заявив, що найкращий матч зіграли саме збірні України та Нідерландів, а збірна Росії "не з'явилася на гру".

"Поки що на Євро найцікавіший матч – Нідерланди – Україна! Сама туга – Англія – Хорватія! Найякісніший футбол – Італія! Самий нереалізований потенціал – Бельгія! Суперник не з'явився. І здоров'я Еріксену! Це найважливіше", – написав Губернієв.