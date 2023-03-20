Сім новачків у складі: збірна України з хокею оголосила заявку на ЧС-2023

Національна збірна України з хокею 4 квітня розпочне підготовку до чемпіонату світу-2023 в дивізіоні 1В. Тренерський штаб "синьо-жовтих" оголосив список кандидатів на поїздку до Таллінну

Головний тренер збірної України Вадим Шахрайчук включив до попереднього списку 38 кандидатів. До нього увійшли: чотири воротарі, 13 захисників та 21 нападник.

Читайте також Хокеїсти Сокола та Кременчука провели "Матч пам'яті": на їх джерсі були імена загиблих фанатів

Шанс для новачків

Тренерський штаб збірної планує переглянути на тренувальному зборі велику групу новачків. Сім гравців із списку раніше не грали за збірну України – воротар Гліб Арцатбанов, захисники Олександр Воронін, Артур Терчієв, Микита Кругляков, нападники Дмитро Попережай, Данило Тищенко та Микита Лєсніков. При цьому троє останніх вже викликалися у грудні 2022 року на ознайомлювальний збір національної збірної до Києва, але на етап Єврочелленджа до Франції з командою не поїхали.

Підготовка до ЧС-2023 розпочнеться за 20 днів до старту турніру – 4 квітня.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Гліб Арцатбанов (Спарта U-20, Чехія), Богдан Дьяченко (Сокіл), Едуард Захарченко (Дніпро), Дмитро Кубрицький (Дофін Кінґз MJHL, Канада).

Гліб Арцатбанов (Спарта U-20, Чехія), Богдан Дьяченко (Сокіл), Едуард Захарченко (Дніпро), Дмитро Кубрицький (Дофін Кінґз MJHL, Канада). Захисники: Олександр Алєксандров (Подгале, Польща), Віталій Андрейків (Заглембє, Польща), Олександр Воронін (Каунас, Литва), Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко, Микита Кругляков (усі - Кременчук), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва - Дніпро), Ігор Мережко (Оденсе, Данія), Іван Сисак (Сокіл), Артур Терчієв (Саванна, ECHL, США), Артур Чолач (Баррі Кольтс, OHL, Канада), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща).

Олександр Алєксандров (Подгале, Польща), Віталій Андрейків (Заглембє, Польща), Олександр Воронін (Каунас, Литва), Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко, Микита Кругляков (усі - Кременчук), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва - Дніпро), Ігор Мережко (Оденсе, Данія), Іван Сисак (Сокіл), Артур Терчієв (Саванна, ECHL, США), Артур Чолач (Баррі Кольтс, OHL, Канада), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща). Нападники: Олексій Ворона (Левіце, Словаччина), Андрій Денискін (Унія, Польща), Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька (обідва - Кременчук), Ілля Коренчук (Енерга-Торунь, Польща), Владислав Куцевич, Вадим Мазур (обидва - Сокіл), Андрій Міхнов (Стяуа, Румунія), Фелікс Морозов (Шоле, Франція), Дмитро Німенко (Бріансон, Франція), Ярослав Панченко, Назар Ружніков (обидва - Енергія, Литва), Олександр Пересунько (Попрад, Словаччина), Михайло Сімчук (Брукс Бандітс, AJHL, Канада), Данило Трахт (Лукко U-20, Фінляндія), Денис Бородай, Микита Лєсніков, Дмитро Попережай, Данило Тищенко, Артем Целогородцев (усі - Дніпро), Євген Фадєєв (Крефельд, Німеччина).

Чемпіонат світу у дивізіоні 1В відбудеться у Таллінні з 23 по 29 квітня. Найсильніша команда групи В виходить до групи А першого дивізіону. Збірна, яка посяде шосте місце вилітає до групи А другого дивізіону чемпіонату світу. Суперниками "синьо-жовтих" у Таллінні будуть збірні Японії, Естонії, Китаю, Сербії та Нідерландів.