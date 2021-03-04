Фатальні помилки гравця Динамо Шабанова вибили Легію з Кубка Польщі: відео

Легія 3 березня провела матч проти П'яста у рамках 1/4 фіналу Кубка Польщі. Футболіст Динамо Артем Шабанов привіз два голи у власні ворота.

У стартовому складі Легії на полі з перших хвилин з'явився лише Артем Шабанов. Інший "динамівець" Назарій Русин вийшов на поле на 61-й хвилині.

Варте уваги Петряк забив за Фехервар та вийшов у лідери найкращих бомбардирів в Угорщині

Ганебна гра від Шабанова

Вже на початку матчу Свєрчок відкрив рахунок у поєдинку – 0:1. Помилку у цьому епізоді зробив центрбек Легії Шабанов, який дозволив себе легко обіграти та пробити з близької відстані до власних воріт.

По перерві, коли на полі вже з'явився Русин, Легія зрівняла цифри на табло. Голом відзначився Лопеш. Однак український центральний захисник не зробив висновків після першої помилки у матчі та допустив ще одну, яка стала фатальною. На 78-й хвилині Тьяго Алвес скористався невдалим скидкидання від Артема, вийшов сам на сам з голкіпером, легко його обіграв та відправив м'яч вже у порожні ворота – 1:2.

Дві помилки Шабанова призвели до сенсаційного вильоту Легії з Кубка Польщі. Для Русина цей офіційний матч став дебютним за поляків. Цікаво, що раніше орендований у Динамо захисник потрапляв у збірну туру країни. Обидва "динамівці" виступають за польський клуб на правах оренди до кінця сезону-2020/2021.

Легія – П'яста відеоогляд