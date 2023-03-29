Померла легенда української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна
Джерело:НОК України
Український спорт зазнав важкої втрати. На 92-му році пішла з життя видатна тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.
Про смерть легенди світової художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної повідомив НОК України у Facebook. Нещодавно вона відсвяткувала свій 91-й день народження.
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Велика втрата олімпійської родини України
Альбіна Дерюгіна вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні. Вона виховала багатьох видатних спортсменів, які здобували перемоги на найвищому рівні.
"Неоціненна втрата в олімпійській родині: відійшла у засвіти Альбіна Дерюгіна. Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної.
Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.
Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.
Від імені усієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни", – йдеться у повідомленні НОК України.
Досягнення Альбіни Дерюгіної
- Альбіна Дерюгіна народилася 16 березня 1932 року в Макіївці на Донеччині. Вона закінчила Київський інститут з фізичної культури.
- Працювала тренером у Київському політехнічному інституті та товаристві "Спартак". Вже на початку 1970-х років вихованці Дерюгіної голосно заявили про себе на міжнародній арені.
- За роки роботи тренером Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи. Серед них: Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофеєва, Ганна Безсонова, Наталія Годунко, Ганна Різатдінова.
- З 1992 року працювала старшим тренер збірної України та була членом виконкому Національного олімпійського комітету України.
- У Києві Альбіною Дерюгіною була організована школа художньої гімнастики "Школа Дерюгіних", яка набула світової популярності.
- У 2002 році за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку спорту, а також створення національної школи художньої гімнастики отримала звання "Герой України".